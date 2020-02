Basisschool in Borsbeke krijgt 1 miljoen euro om uit te breiden

Een basisschooltje in Borsbeke, bij Herzele, krijgt maar liefst 1 miljoen euro om uit te breiden. De Vlindertuin, want zo heet het schooltje, heeft met het geld een appartementencomplex gekocht. De flats zullen omgebouwd worden tot een schoolgebouw. En dat was dringend nodig, want de school zag haar leerlingenaantal de jongste jaren verdubbelen. Ook nog 8 andere scholen in Oost-Vlaanderen krijgen geld om uit te breiden. Minister Ben Weyts trekt in totaal zo'n 1,3 miljoen euro uit voor schoolinfrastructuur. Waarvan dus het meeste geld naar Herzele gaat.