Auto in Overmere vliegt op een week tijd twee keer in brand

De politie is een onderzoek gestart naar een mogelijk geval van brandstichting in Overmere, bij Berlare. Een auto die geparkeerd stond op een oprit in de Broekstraat vatte gisteravond vuur. Exact een week geleden stond dezelfde auto ook al in brand. Toen kwam dat door een kortsluiting. De politie zoekt nu uit of het deze keer ook om een accidentele brand gaat, dan wel om brandstichting. Ze wacht daarvoor op het verslag van de branddeskundige. Daarnaast bekijken ze ook camerabeelden van in de buurt, en doen ze een bevraging bij buurtbewoners.