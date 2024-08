Auto geplet tussen vangrail en vrachtwagen in Kallo, bestuurder als bij wonder ongedeerd

Op de E34 richting Zelzate is deze middag omstreeks 13u40 een spectaculair ongeval gebeurd. Net voor de afrit naar de R2 ter hoogte van Kallo kwam een splinternieuwe BMW in aanrijding met een rijdende vrachtwagen. De auto werd daarbij tussen de vangrail en de vrachtwagen geplet. Als bij wonder bleef de autobestuurder ongedeerd. Hij kon via zijn dakraampje ontkomen, want geen enkele deur kon geopend worden. Het ongeval gebeurde tijdens een manoeuvre waarbij de vrachtwagenbestuurder de auto die naast hem reed over het hoofd had gezien, waarschijnlijk omdat die in zijn dode hoek zat. De brandweer kwam ter plaatse om brokstukken van de rijbaan te verwijderen, De verkeershinder bleef gelukkig zeer beperkt.