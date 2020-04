Auto frontaal op tegenligger in Haaltert, bestuurder zwaargewond

In Haaltert is gisteravond een jongeman uit Aalst in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis, nadat hij samen met een passagier frontaal tegen een bestelwagen was gereden. De zware klap gebeurde rond kwart voor elf. De auto reed in de Stationsstraat met nog een ander voertuig in de buurt. Mogelijk waren ze elkaar aan het uitdagen, toen de bestuurder plots van zijn rijbaan afweek. Daarop knalde hij frontaal op een tegenligger. De brandweer moest het dak open knippen om de zwaargewonde bestuurder te bevrijden. Ook de passagier raakte gewond. Het parket stuurde een deskundige ter plaatse voor verder onderzoek.