Auto brandt uit in Erpe-Mere: Oudenaardsesteenweg even volledig afgesloten

De voorbije nacht was er op de Kieldrechtsebaan in Verrebroek een zwaar verkeersongeval. De hulpdiensten kregen iets voor drie uur de oproep binnen dat er twee auto's frontaal op elkaar waren ingereden. Eén van de betrokken wagens belandde na de botsing in de gracht. Mogelijk speelde een plaatselijke en heel dichte mistbank een rol in het ongeval. De bestuurder die in de gracht belandde moest uit zijn verhakkelde wagen geholpen worden. Zowel hij als de bestuurder van de andere auto raakten licht gewond. De rijbaan lag over een afstand van zo'n 50 meter vol glas, brokstukken en olie. De weg was bijna twee uur lang afgesloten voor alle verkeer.