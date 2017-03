Nieuws Aswoensdag: Als de bejaarden geen kruisje kunnen halen, komt het kruisje naar de bejaarden

embed

XG Het is vandaag Aswoensdag, volgens de katholieke traditie het begin van een 40 dagen durende vastenperiode tot en met paaszaterdag. Gelovigen krijgen dan traditioneel een askruisje op het voorhoofd. Er werden dan ook tal van eucharistievieringen gehouden in de streek. Voor sommige oudere mensen die niet meer zelf naar de kerk kunnen wordt de viering gehouden in het woonzorgcentrum. Zoals deze middag in de Molenkouter in Wichelen.