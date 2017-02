Voetbal dan. In de Jupiler Pro League heeft Waasland-Beveren met 6 punten meer dan hekkensluiter Moeskroen een rustgevende voorsprong. Maar met nog 5 wedstrijden voor de boeg is het nog lang niet zeker van een verlengd verblijf in eerste klasse. Waasland-Beveren heeft er gisteravond wel goed aan gedaan om een punt te pakken tegen Racing Genk. Al had het op sommige momenten zelfs meer verdiend tijdens deze inhaalwedstrijd. Het had in de tweede helft ook een strafschop moeten krijgen.