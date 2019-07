Asfaltwerken laatste fase van werken aan N445 in Laarne

Vandaag en morgen wordt er gewerkt aan het wegdek van de N445 tussen Laarne en Destelbergen. Het is de laatste fase van de werken die al sinds begin maart aan de gang zijn. De N445 is daardoor gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer moet plaatselijk omrijden via de E17 in Beervelde en de R4 in Destelbergen. Het betonnen wegdek wordt over het hele traject vervangen door asfalt. De vier tussenliggende kruispunten zijn heringericht om de fietsveiligheid te verbeteren. In het najaar worden de nieuwe bomen aangeplant. De werken zouden tegen morgenavond klaar zijn. Vanaf dan is de gewestweg opnieuw open voor alle verkeer.