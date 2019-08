Arbeider gekneld tijdens werkzaamheden bij Borealis in Kallo

Op de terreinen van de firma Borealis, aan de Sint-Jansweg in Kallo, is er vanmiddag een ernstig arbeidsongeval gebeurd. Een arbeider kwam er tijdens werkzaamheden gekneld te zitten tussen een buizenstelsel. Hoe dat precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. De brandweer had heel wat werk om het slachtoffer te bevrijden. De man werd na ruim twee uur met zware verwondingen overgebracht naar het Sint-Augustinusziekenhuis in Antwerpen.