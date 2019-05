Anneleen Van Bossuyt (N-VA): "We gaan voluit voor die dertig procent"

N-VA-collega en federaal lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt was in Gent op pad. Van Bossuyt wil het confederalisme opnieuw op tafel leggen als de Vlaming daar naar vraagt. De Gentse staat bovenaan de Oost-Vlaamse N-VA-kamerlijst, net voor Christophe D'Haese, burgemeester van Aalst. Dat zij lijsttrekker werd, was toch een verrassing. Maar Van Bossuyt is zelfzeker en kan terugblikken op een goede campagne, zegt ze zelf.