De zus van Jim-Boy Cooreman, de man die afgelopen weekend in een Dendermondse politiecel overleden is, vraagt zich af of haar broer wel alle hulp gekregen heeft die hij nodig had. Dat schrijft ze in een open brief. Cooreman had zelf de hulpdiensten gebeld, maar was zwaar onder invloed toen de agenten hem probeerden mee te nemen voor verhoor. Volgens zijn zus verzette hij zich omdat hij waanbeelden zag. Even later stierf hij in de cel.