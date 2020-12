Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt al een tijdje opnieuw, maar de versnelling van die stijging is de laatste dagen stevig afgeremd. Per dag worden in ons land nu gemiddeld nog iets meer dan 2.500 besmettingen geregistreerd. Maar, om van versoepelingen te kunnen spreken, zouden we nog stevig verder moeten dalen, tot onder de 800. Daar zijn we dus nog lang niet. Wat de ziekenhuisbezetting betreft, zien we overal wel opnieuw dalingen, ook in de ziekenhuizen in onze streek. In totaal liggen er nog 170 patiënten op de COVID-afdelingen, dat zijn er opnieuw 10 minder dan gisteren. 22 van hen hebben intensieve verzorging nodig. Dat zijn er wel weer 3 meer dan gisteren. De grootste daling doet zich voor in de Aalsterse ziekenhuizen en in het AZ Nikolaas.