Afscheid van directeur SVI Gijzegem gebeurt "te land, ter zee en in de lucht"

Eindigen doen we vandaag in Gijzegem, met het einde van een loopbaan. Want de directeur van het Sint-Vincentiusinstituut gaat met pensioen. Christine Grysolle geeft vanaf volgend schooljaar de fakkel door aan haar opvolger, maar vanmorgen is de vrouw met veel toeters en bellen al uitgewuifd. Ter land, ter zee en in de lucht, was het thema van het afscheidsevenement. En dus mocht mevrouw de directeur plaatsnemen in zowat elk denkbaar vervoersmiddel.