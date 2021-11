Actie van politie en parket en ontmijningsdienst DOVO in woning in Haaltert

Twee landbouwers uit Appelterre, een vader en z'n zoon, zijn vanochtend vrijgesproken in een zaak over dierenmishandeling. De Ninoofse boeren moesten zich verantwoorden voor in totaal drie incidenten. Het was dierenrechtenorganisatie GAIA die naar de rechter trok. GAIA krijgt dus ongelijk en is teleurgesteld in de uitspraak van de rechter in Dendermonde. Het overweegt om in beroep te gaan.