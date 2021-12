Acteurs maken een lied over hun dochters, als papa en als pluspapa

In vrije basisschool KOHa Zouaaf in Hamme hebben de kinderen zich van hun creatiefste kant getoond bij het maken van enkele prachtige kunstwerken. Na een moeilijke coronaperiode is dit voor hen wat licht in de duisternis. Dit jaar in klasbubbels en zonder de ouders, maar het blijft voor de kinderen wel even spectaculair. De lichtkunstwerken staan in de oude fabriekssite Tasibel in Hamme. Die zal binnen enkele weken worden afgebroken. Dankzij de kinderen is de ruimte toch nog voor een laatste keer mooi aangekleed.