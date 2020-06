"Festivals in hun huidige vorm gaan in september nooit kunnen plaatsvinden". Dat zegt viroloog Steven Van Gucht aan onze redactie. We legden hem de vraag voor of Crammerock in Stekene kan doorgaan. Het festival vindt normaal gezien plaats begin september. En het is zowat het enige festival dat het verbod op massa-evenementen ontloopt. "Maar zomaar een festival voor 35.000 mensen organiseren zonder maatregelen, dat is ondenkbaar", zegt Van Gucht. En net daarom komt er binnenkort een applicatie waar organisatoren de risicofactor van hun evenement kunnen inschatten.