Achtjarige Elle uit Nieuwkerken-Waas vindt geen plaats in buitengewoon onderwijs

Bijna de helft van de ouders die hun kind digitaal aanmelden voor een plekje in het buitengewoon onderwijs in de regio in en rond het Waasland, heeft geen plekje voor het volgend schooljaar. Dat blijkt uit cijfers van het samenwerkingsverband Buitengewoon Basisonderwijs in Beveren, Sint-Niklaas, Lokeren en Gent. De druk is het grootst in Sint-Niklaas, met 57 kinderen die nog geen plaats hebben. De 8-jarige Elle uit Nieuwkerken-Waas is één van hen. Haar ouders zijn al een jaar vruchteloos op zoek naar een geschikte school voor hun dochtertje.