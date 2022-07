Aanhangwagen met stro vat vuur op kurkdroog veld in Sint-Gillis-Waas

André Brantegem is gestorven. De bekende Ledenaar is de stichter en bezieler van Brantano, de voormalige keten van schoenwinkels, die internationaal bekend was. Zo had Brantano filialen in de Benelux, in Frankrijk en in Groot-Brittannië. Maar dat imperium begon allemaal heel klein, zo'n 60 jaar geleden, in een bescheiden schoenatelier in Lede. Volgens z'n zonen was hij een echte pionier.