Het Gentse hof van assisen heeft Jente Van Rossem (27) veroordeeld tot acht jaar cel en zijn broer Jelle (31) Van Rossem tot tien jaar cel voor de dood van hun vriend Lukas Van Der Putten (29) in 2021 in Aalst. Het slachtoffer werd in elkaar geslagen en overleed twee weken later in het ziekenhuis aan een hersentrauma, maar volgens de jury hadden de broers niet het oogmerk om Van Der Putten te doden. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws!