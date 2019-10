First we take Antwerp, and then we take Ghent. Het zou zomaar eens de nieuwe strategie kunnen zijn acteur van Sven De Ridder. Het comedygezelschap van de Antwerpse acteur komt op 27 oktober naar de Capitole in Gent met het succesvolle theaterstuk De Creme Glace Oorlog. Een komedie die gaat over een ruzie tussen twee ijsventers. Voor de Gentenaren zal het misschien vreemd overkomen om zomaar uit het niets Antwerps theater van de puurste soort in Oost-Vlaanderen te zien. Maar in dit geval zijn verrassend genoeg heel veel overeenkomsten.