Donderdagmorgen was er een spectaculair ongeval op de N45 in Ninove. Rond zes uur raakt een jonge twintiger van de baan net voor een kruispunt. Achterliggende bestuurders zagen de auto van zijn baan afwijken en vertelden dat hij niet echt snel leek te rijden. De toegelaten snelheid op dit traject is negentig kilometer per uur. De wagen maaide 2 verkeersborden van de berm en ging vervolgens over de kop, om dan enkele meters lager in het veld terecht te komen. De bestuurder is gewond overgebracht naar een ziekenhuis in Aalst.