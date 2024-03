In Okegem bij Ninove is een bestuurder met z'n voertuig over de kop gegaan. Het ongeval gebeurde in de Hazeleerstraat. De bestuurder miste een bocht, verloor de controle over het stuur en eindigde op z'n dak in een voortuin. Niemand raakte gewond, maar de bestuurder bleek wel te veel gedronken te hebben. Hij werd meegenomen door de politie, omdat hij zich ook agressief gedroeg tegenover enkele agenten.