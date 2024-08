In de Fonteinstraat in Okegem, bij Ninove is dat, zijn gisteravond enkele balen stro in vlammen opgegaan. De brand ontstond iets voor negen uur 's avonds. De brandweer van Denderleeuw en Ninove hadden heel wat werk om alles goed te blussen, maar verder schadere was er niet. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Alle pistes worden open gelaten. Het is al de tweede keer op korte tijd dat er in Ninove balen stro in vlammen opgaan.