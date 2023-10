3Motion uit Zele neemt de prijs Oost-Vlaams KMO van het jaar in ontvangst

In Denderleeuw is vandaag de eerste verzelfstandigde Delhaize geopend. U weet het: de supermarktketen laat 128 winkels in eigen beheer overnemen door een zelfstandige uitbater. En zeven maanden na die moeilijke aankondiging is de Delhaize in Denderleeuw de eerste in die nieuwe vorm. De uitbaters zijn lokale ondernemers die in dezelfde gemeente ook aan het roer staan van de Proxy Delhaize.