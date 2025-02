150.000 kippen geruimd en beschermingszone ingesteld na uitbraak vogelgriep bij pluimveebedrijf in Sint-Gillis-Waas

In een pluimveebedrijf in Sint-Gillis-Waas is de vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een uiterst besmettelijke en dodelijk variant van het virus. De 150.000 kippen van het bedrijf moeten afgemaakt worden. En het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen neemt ook extra maatregelen. Binnen een zone van 10 kilometer moet al het pluimvee afgeschermd worden van wilde vogels. Want het virus doet daar de laatste weken al sterk de ronde.