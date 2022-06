15 wielertoeristen gewond na zware valpartij op jaagpad in Gijzegem

In Aalst zijn 15 wielertoeristen gewond geraakt na een zware valpartij op het jaagpad in Gijzegem. Twee van hen zijn er erg aan toe. Omdat er veel mensen betrokken waren bij de val werd ook heel even het medisch interventieplan afgekondigd. De valpartij gebeurde op dit stukje jaagpad aan de Dender. Een groep Antwerpse wielertoeristen reed richting Aalst, maar ter hoogte van de brug liep het plots mis. Een wielrenner die vooraan reed, kwam ten val en sleurde heel wat andere leden van de club met zich mee. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Vijf wielrenners moesten naar het ziekenhuis. De politie is met een onderzoek bezig om de omstandigheden van de valpartij te onderzoeken.