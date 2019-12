Volledig blind én slechthorend zijn en toch dagelijks zelf een radioprogramma in elkaar steken en presenteren. Het lijkt niet evident, maar voor DJ Johan Piryns uit Grembergen is het dagelijkse routine. Johan is al van kinds af blind door de ziekte van Leber, een afwijking aan de oogzenuwen. De radiomicrobe had hij al in de middelbare school te pakken. Ondertussen is hij al anderhalf jaar DJ bij Radio Star in Herzele. Opnemen doet hij volledig zelf op zijn slaapkamer, in zijn zelfgebouwde radiostudio.