OP STAP in Leuven

Ben is onderweg met zijn gravelbike want voor deze nieuwe Op Stap bezoekt hij een stad met geschiedenis en cultuur, maar ook de stad van het WK Gravel, Leuven! De Brabantse Wouden beloven een spannend zotte ervaring te worden voor alle deelnemers! De Op Stap ploeg trekt in deze aflevering naar daar, waar ze een pint een pinke noemen. Welkom in Leuven!