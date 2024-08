OP STAP in de Wintertuin van het Kempens Landschap

Ben begint zijn laatste fietstocht van het seizoen bij het sprookjesachtige kasteel Zellaer in Bonheiden. Het hoogtepunt van zijn route is de indrukwekkende Wintertuin van het Ursulinen Instituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Daar neemt hij je mee op een rondleiding door het historische gebouwencomplex van het voormalige internationale meisjespensionaat en bezoekt hij de adembenemende wintertuin in art-nouveaustijl uit 1900.