Het Witte Paard - Aflevering 4

In Blankenberge is het tijd voor een try-out. De show ‘Jonger dan je denkt’ wordt voor het eerst opgevoerd voor een publiek, een spannend moment voor de artiesten om na weken repeteren de reactie van de zaal te voelen. Enkele uren later stijgt de spanning in Blankenberge nog meer. De zaal loopt vol voor de première van ‘Hot Summer Night’ en als klap op de vuurpijl trakteert het Witte Paard nog op een afterparty.