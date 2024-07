Het Witte Paard - Aflevering 2

Een drukte van jewelste is het in Knokke in de laatste aanloop naar de première van de Grand Show Folie Royale. In Blankenberge zet choreografe Camilla alles op alles voor de Hot Summer Night show. En ook Jacky Lafon en de ploeg van 'Jonger dan je denkt' zitten niet stil!