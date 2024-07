Het Witte Paard - Aflevering 1

De komende 6 weken krijgen we een exclusieve blik achter de schermen van Het Witte Paard in Blankenberge. Van repetitie tot première. We lichten enkele tipjes van de sluier op. Praten met artiesten en medewerkers en wonen de premières bij vanop de eerste rij. We nemen je graag mee naar de wondere wereld van het Witte Paard.