TV Provincieraad januari 2025

Voor het eerst in 2025 hebben de provincieraadsleden vergaderd. De provincieraad van januari was dan ook rijkgevuld met verschillende agendapunten. Vier daarvan bespreken we vandaag. Zo heeft Vincenzo het met gedeputeerde Dagmar Beernaert over de nieuwe horecaconcessie in provinciaal domein De Brielmeersen. Met gedeputeerde Kurt Moens gaaat het over de erkenningscriteria van geloofsgemeenschappen. Financiƫle hulp aan opvangcentrum voor Vogels en wilde dieren is het gespreksonderwerp met gedeputeerde Joke Schauvliege. En tot slot praat Vincenzo met gedeputeerde David Coppens over de plannen van provinciale erfgoedsite Zwalmmolen.