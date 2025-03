Welkom bij TV Provincie. Ik ben op dit moment in het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke en er is hier iets speciaals aan de hand, want er staan allemaal zinnen op de grond zoals hier: ‘Een mooie groene omgeving voor jou’. En dan daar: ‘Het zwembad bewaken voor jou’. En daar is er nog een leuke: ‘1,5 miljoen redenen om voor Provincie Oost-Vlaanderen te werken’. Hoe dat precies zit? Dat zal ik eens vragen aan Christophe Roels van onze provincie.