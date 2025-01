TV Provincieraad

De provincieraad kwam na twee maanden zomerverlof opnieuw bijeen. Met het einde van de legislatuur in zicht, is er ook in september geen gebrek aan agendapunten. Vier daarvan bespreken we vandaag. Zo heb ik het met gedeputeerde Riet Gillis over de aanleg van fietssnelwegen. Gedeputeerde Filip Van Laecke vertelt me meer over het integraal waterbeleid van de provincie. De aansluiting van Zwijndrecht bij de provincie Oost-Vlaanderen is mijn gespreksonderwerp met gedeputeerde Kurt Moens. En tot slot heb ik het met gedeputeerde An Vervliet over de blauwalg in provinciale zwemvijvers. Welkom bij TV Provincieraad.