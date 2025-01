TV Provincieraad

De eerste provincieraad van de nieuwe legislatuur is achter de rug. Het kersverse bestuursteam ging meteen aan de slag met diverse agendapunten. Vier daarvan bespreek ik vandaag met het nieuwe team van gedeputeerden: met gedeputeerde Kurt Moens over het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, met gedeputeerde Joke Schauvliege over maatregelen om waterproblematiek aan te pakken, De PFAS-problematiek bij PAULO is het gespreksonderwerp met gedeputeerde David Coppens en tot slot met gedeputeerde Dagmar Beernaert over nieuwe tarieven voor kampen in De Boerekreek.