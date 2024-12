Ook in 2024 viel er heel wat te beleven in Oost-Vlaanderen. Hoe de Provincie ons dit jaar liet genieten, bespreken we aan de hand van enkele hoogtepunten. En vandaag doen we dat met gedeputeerde Kurt Moens en ere-gedeputeerden An Vervliet en Filip Van Laecke. Welkom bij het jaaroverzicht van de Provincie.