'Het is niet zo dat wij alleen bossen wegkappen, de voorbije maanden is er 80ha bos extra bijgekomen.' Dat zei minister Schauvliege vanmorgen ook nog, in een reactie op de billboards in Wachtebeke, die we gisteren in het TV Oost Nieuws lieten zien. Naar het voorbeeld van de bekroonde Amerikaanse film 'Three billboards outside Ebbing', waren er in Wachtebeke, door Bos Plus, ook drie reclameborden langs de weg gezet, met de boodschap: 'Sinds u minister bent, is er meer dan 2.000 hectare bos vernietigd.' 'U beloofde een plan voor het bosbehoud.' 'Waar wacht u op, Joke?'. Gisterennamiddag werden de borden dan onverwacht overplakt met het antwoord van de minister.