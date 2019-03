Het onderzoek naar de treinramp in Wetteren wordt afgesloten, en er komt geen strafproces. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde vandaag beslist. De enige verantwoordelijke voor de ramp is de machinist, een Nederlander. Maar die is intussen overleden en kan niet meer vervolgd worden, daarom komt er geen proces. Op 4 mei 2013 ontspoorde in Wetteren een trein geladen met de giftige stof acrylnitril. Bij de ramp stierf een buurtbewoner nadat hij de gassen had ingeademd. Bijna 2000 anderen moesten geëvacueerd worden. De machinist reed 84 kilometer per uur, waar maar 40 is toegestaan. Dat is de enige reden waarom de trein is ontspoord zegt het openbaar ministerie, en de raadkamer volgt dat nu. Nochtans wilde de Duitse firma van de machinist een extra onderzoek. Het logistiek bedrijf wilde weten of ook spoorwegbeheerder Infrabel fouten had gemaakt. Maar bijkomend onderzoek is niet meer nodig. Hiertegen kan wel nog in beroep gegaan worden bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling.