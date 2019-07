Zwaargewonde bij steekpartij aan Floralaan in Beveren

Rolande V.R., de verdachte uit Wetteren in de moordzaak van Jean Vercarre, is opnieuw vrij onder voorwaarden. Vercarre verdween spoorloos in 2016. Speurders achterhaalden toen dat er ook 180.000 euro van zijn rekening was gehaald. Zijn toenmalige vriendin was meteen hoofdverdachte in de zaak. Zij werd toen opgepakt in Melle met een aanzienlijke som cash geld in de wagen. Zelf beweerde ze dat vercarre was vertrokken was om elders een nieuw leven te beginnen. In februari van dit jaar werd ze gearresteerd na klachten over mishandeling van haar nieuwe partner. Nu is ze opnieuw vrij onder voorwaarden. Beide onderzoeken zijn intussen nog altijd lopende.