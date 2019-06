Zwaardere straf gevraagd in beroep voor dodelijk ongeval Sint-Niklaas

Er is geen sprake van manipulatie door de onderzoekers in een tien jaar oude moordzaak in Temse. Dat bleek vanmorgen op de strafrechtbank in Dendermonde. De speurder die onder vuur was komen te liggen, omdat hij een beklaagde onder druk verklaringen zou hebben afgedwongen, stond vandaag als getuige voor de strafrechter. In totaal staan er 4 mensen terecht op verdenking van moord op 41 jarige Turk, in juni 2009.