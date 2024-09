Zottegem voert opnieuw samenscholingsverbod in, na vechtpartij aan station

In Zottegem komt er opnieuw een samenscholingsverbod aan het station. Dat heeft de burgemeester beslist. Vorige week woensdag gingen tieners met elkaar op de vuist na schooltijd. Om de rust te laten weerkeren, komen er extra maatregelen. Naast het samenscholingsverbod zal de politie ook identiteitscontroles kunnen uitvoeren in de stationsomgeving. Het is niet de eerste keer dat het in de stationsbuurt onrustig is. Ook in mei waren er al enkele schermutselingen, sindsdien is er al extra politietoezicht.