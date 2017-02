De jongen van 13 die in 2010 mee geholpen heeft om een vrouw in Melsele te vermoorden is door de jeugdrechter vrijgesproken. Het gaat om het lesbische moordcomplot in 2010 dat plaatsvond in een huis in de Dijkstraat in Melsele. De vrouw werd gewurgd. De echtgenote van het slachtoffer was opdrachtgeefster voor de moord, maar ze liet de moord uitvoeren door haar minnares. Voor de feiten kregen ze allebei 30 jaar cel. Twee minderjarige jongens, toen 17 en 13, waren getuige van de feiten. De jongen van 17 werd al vrijgesproken. Nu dus ook de jongste getuige.