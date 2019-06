Zo gaat de nieuwe N42 eruitzien

En dan naar een opmerkelijk ongeval afgelopen nacht in Kruibeke. Daar is een auto in een gracht beland, op driehonderd meter van de rijbaan. Middenin het veld trof de brandweer de auto aan, in een gracht tussen twee akkers. De bestuurder, een man van 36, bleek onder invloed. Wellicht is hij en een doodlopende straat vlakbij gedesoriënteerd geraakt en dan maar gewoon het veld ingereden. De man moest door de brandweer uit het wrak worden bevrijd en werd nadien afgevoerd naar het ziekenhuis. De doodlopende straat is een zijstraat van de gewestweg die momenteel afgesloten is voor wegenwerken. Mogelijk probeerde de man via een kortere weg thuis te geraken. Maar dat draaide dus anders uit.