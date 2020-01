Vlaams Belang kopstuk Filip Brusselmans verhuist begin februari van Stekene naar Sint-Niklaas. Brusselmans werd in mei vorig jaar verkozen tot Vlaams volksvertegenwoordiger met meer dan 11.000 voorkeurstemmen. In september liet hij zich nog opmerken in Beveren op een protestactie tegen de komst van een nieuw opvangcentrum voor asielzoekers. Brusselmans studeerde politieke wetenschappen en zat op het college in Sint-Niklaas. Nu gaat hij er dus wonen. Vlaams Belang heeft al een stevige voet aan de grond in de Wase hoofdstad, maar de partij werkt aan een verjongingsoperatie. Daarin wordt Brusselmans zo goed als zeker het nieuwe uithangbord, zo bevestigt voorzitter Hugo Pieters. Toch is zijn verhuizing in de eerste plaats niet politiek geïnspireerd, zegt Brusselmans.