Zestien leden van Project Thule schuldig aan deelname aan private militie

Het hof van beroep in Gent heeft zeventien mannen schuldig verklaard aan deelname aan een privémilitie. Het gaat om het project Thule, van Thomas Boutens uit Denderleeuw. Begin 2020 viel de politie binnen in Viane, tijdens de coronacrisis. Na huiszoekingen werden er verboden wapens aangetroffen, en verwijzingen naar het neonazisme. Volgens het parket wou Boutens, die eerder al veroordeeld werd, een extreemrechtse en privémilitie oprichten. Maar in 2023 werd hij vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie ging in beroep en eiste twee jaar cel. De zestien leden van project Thule worden nu toch schuldig verklaard en krijgen werkstraffen en gevangenisstraffen met uitstel.