Gouverneur Jan Briers is door de provincieraad op de vingers getikt omdat hij een politieke uitspraak heeft gedaan, en dat mag niet in zijn functie. Briers had gezegd dat hij de provicieraad wil vervangen door een Raad van Burgemeesters. De gouverneur begrijpt dat hij zijn mening niet had mogen verkondigen maar ondertussen laait de discussie over de hervorming van de provincies weer hoog op.