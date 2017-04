Zeelse schepen van Integratie aanwezig op AKP-manifestatie

Haaltert is gisteravond door de gemeenteraad opnieuw onbestuurbaar verklaard. Voor de derde keer al ondertussen. De politieke impasse blijft met andere woorden verder aanslepen. Dat was een beetje te verwachten. De oppositie had dat vorige week nog aangekondigd in ons nieuws. Haaltert is sinds begin juli vorig jaar onbestuurbaar. Twee leden van coalitiepartij Open en Liberaal begonnen toen mee te stemmen met de oppositie. Ze hebben in Haaltert al eens geprobeerd een nieuw schepencollege te installeren, maar dat mocht niet van de Raad van State. Nu de onbestuurbaarheid weer gestemd is, zijn ze weer bij af in de gemeente. Wellicht moet provinciegouverneur Jan Briers nog maar eens gaan bemiddelen.