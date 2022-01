Nieuws Zaterdagnamiddag wordt er afscheid genomen van Dean in de kerk van Verrebroek: "Wij hopen op een sereen afscheid uit respect voor de familie"

En we blijven nog even in Beveren. Want het is ondertussen een week geleden dat de kleine Dean dood werd teruggevonden in Nederland. Vermoord door zijn oppas. Zaterdag wordt de kleuter begraven. De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de parochiekerk van Deans thuisdorp Verrebroek. Het publiek zou de dienst kunnen mee volgen op een groot scherm, buiten aan de kerk.