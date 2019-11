Er zijn al meer dan twintig tips binnen gekomen bij het federaal parket. Tips die kunnen leiden naar de saboteur van de kerncentrale van Doel. In het opsporingsprogramma Faroek op vtm werd gisteren een robotfoto vrijgegeven. Op de foto staan een man die in de machinekamer was op het moment van de sabotage. Het gerecht hoopt op een doorbraak in het onderzoek. Want na vijf jaar zit het onderzoek muurvast.